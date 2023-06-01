Son Dakika... İSO: İmalat PMI seçim ayında yatay kaldı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:07

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:13

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs sonuçlarını açıkladı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, mayıs ayında değişim göstermeyerek 51,5 düzeyinde kaldı.

Endekste 50'nin üstü seviyeler büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Üst üste beşinci ay eşik değer 50,0'ın üzerinde gerçekleşen endeks, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Söz konusu ılımlı iyileşme, nisan ayındaki ile aynı olacak şekilde 2021 yılı sonundan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

10 SEKTÖRÜN 8’İNDE ÜRETİM ARTTI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre mayısta takip edilen 10 sektörün sekizinde üretim arttı.

En hızlı üretim artışı, kara ve deniz taşıtlarında oldu. Yeni siparişlerde yalnızca ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe düşüş yaşanırken, en hızlı artış tekstil ürünlerinde oldu.

Çoğu sektörde istihdam arttı. Elektrikli ve elektronik ürünler sektörünün istihdamı anketin başladığı Ocak 2016'dan beri en hızlı artışı kaydetmenin yanı sıra oran olarak diğer sektörleri de geride bıraktı.

Girdi maliyetleri genel olarak yükselmeye devam etti ancak sektörlerin çoğunda enflasyon nisana kıyasla düştü.