Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:03

Son dakika gelişmesi... Türkiye genelinde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 11 bin kişi arttı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; ülke genelinde toplam işsiz sayısı 3 milyon 965 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.



İSTİHDAM SAYISI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla 45,0 oldu.

