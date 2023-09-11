Son Dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'e göre, İşsizlik oranı 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:05
Son Dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

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