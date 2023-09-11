Son Dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK'e göre, İşsizlik oranı 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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