Ekonomi yazarı Ekinci’den kritik uyarı: ‘Ekonomi yavaşlayacak, işsizlik artacak’

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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Kararın ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomi yazarı İbrahim Ekinci, dövizin ilerleyen günlerde değer kazanacağını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2023 Cuma, 17:57

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu. Kararın ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomi yazarı İbrahim Ekinci, “faiz kararı kısmen dövizdeki baskıyı azaltacak” açıklamasında bulunarak ilerleyen günlerde işsizliğin artacağından bahsetti.


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