Ekonomi yazarı Ekinci’den kritik uyarı: ‘Ekonomi yavaşlayacak, işsizlik artacak’

25 Ağustos 2023 Cuma, 17:57

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu. Kararın ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomi yazarı İbrahim Ekinci, “faiz kararı kısmen dövizdeki baskıyı azaltacak” açıklamasında bulunarak ilerleyen günlerde işsizliğin artacağından bahsetti.



