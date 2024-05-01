Son Dakika... İstanbul enflasyonu belli oldu: Aylık enflasyon serisi 58 aya çıktı!

Son dakika haberi... İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4,89 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:18
Son Dakika... İstanbul enflasyonu belli oldu: Aylık enflasyon serisi 58 aya çıktı!
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. 2024 Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,89, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,87 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Nisan ayına göre 2024 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,81, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,94 olarak gerçekleşti.

Nisan 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 23,85, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 5,30, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,88, Gıda Harcamalarında yüzde 4,84, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 2,22, Konut Harcamalarında yüzde 1,45, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,88, Diğer Harcamalarda yüzde 0,03 artış izlendi.

Nisan 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 17,93, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,36, Madenler grubunda yüzde 7,27, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 5,40, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,03, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 1,73 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda ise yüzde 0,27 artış izlendi.

RESMİ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyonun nisan ayında gıda ve hizmet fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle aylık yüzde 3.4 artması, yıllık TÜFE'nin Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 70.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


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