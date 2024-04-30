TCMB Başkanı Karahan: 'Enflasyonda bozulma olursa para politikası duruşunu sıkılaştıracağız'
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ekonomideki son gelişmeleri TCMB'nin 92. hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında değerlendirdi.
Karahan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şunlar oldu:
2023'te net ihracat küresel faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle yıl boyunca büyümeye negatif katkı verdi.
2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şoklar enflasyonu belirgin şekilde yükseltti.
Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz
Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız
Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."
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