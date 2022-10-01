Son Dakika: İstanbul’un enflasyonunda yeni rekor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:16

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

Buna göre, 2021 eylül ayına göre 2022 eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 107.42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98.17 arttı.

Böylece, ağustosta yıllık yüzde 99.91 oranında artarak yüzde 100’e dayanan toptan fiyatlardaki artış, eylülde yüzde 100’ü aşmış oldu.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6’YI GEÇTİ

2022 eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6.06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.94 oranında arttı.

Eylül 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarda yüzde 53.23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9.54 ve giyim harcamalarında yüzde 8.63 artış gözlendi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN ÇOK ARTIŞ YAKACAK VE ENERJİDE

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8.37, konut harcamalarında yüzde 6.43, gıda harcamalarında yüzde 3.64 artış yaşandı.

Ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -0,78 azalış izlendi.

Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8.42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5.39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2 artış ve madenler grubunda yüzde -1,.8, azalış izlendi.