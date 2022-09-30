Piyasalar kapandı, dikkatler enflasyona çevrildi
Dolar haftayı 18,53 TL, Euro ise 18,10 TL seviyesinde kapatırken dikkatler pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi.
Dolar kuru, haftanın son gününe 18,54’ten başladı ve haftalık seyrini 18,53 TL’de tamamladı. Euro ise haftanın son gününe 18,18 TL'den başladığı seyrini, gerileyerek 18,10 TL’de bitirdi.
Dünya borsaları resesyon korkusuyla düşüşünü sürdürürken güvenli liman arayışındaki yatırımcıların dolara yöneliş devam ediyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi, yıl başından bugüne yüzde 17 yükseldi. Dolar kuru ise yüzde 37,74 oranında arttı.
Haftaya 18,43 TL seviyesinde başlayan dolar, tüm hafta yükselişini sürdürdü. Dolar kuru, haftanın son gününe 18,54’ten başladı. Gün içinde 18,55’TL’ye kadar tırmandıktan sonra haftalık seyrini 18,53 TL’de tamamladı.
Euro da 17,74 seviyesinden başladığı haftalık seyrini yükselerek noktaladı. Euro, haftanın son işlem gününe 18,10 TL’den başladı ve gün içinde 18,25 TL’ye kadar tırmandı. Resmi işlem saatini 18,10 TL’de tamamladı.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK
Öte yandan, eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Anketlere katılan ekonomistler, enflasyonun eylül ayında doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisiyle aylık yüzde 3,8 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 84,63'e yükselmesini bekliyor.
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