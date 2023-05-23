Son Dakika: Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek.
Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.
NTV'nin aktardığına göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.
Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.
PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME
Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.
KAPSAM ALANI
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
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