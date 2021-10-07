Son dakika: Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

07 Ekim 2021 Perşembe, 10:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında konuştu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu ayrıca, "Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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