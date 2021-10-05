Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artan enflasyon rakamları üzerine açıklamalarda bulundu. Açıklamada, eylül enflasyonunda artışta enerji fiyatlarının etkili olduğu ifade edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada ise enerji fiyatlarına dikkat çekti. TCMB, eylül enflasyonunda artışta enerji fiyatlarının etkili olduğunu ifade etti.
TCMB'den yapılan açıklama şöyle:
"Bu dönemde petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışlarla birlikte uluslararası enerji fiyatları olumsuz bir görünüm kaydetmiştir. Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıları sınırlasa da, yurt içi enerji fiyatları şebeke suyu ile kömür ve odun gibi katı yakıt fiyatları kaynaklı olarak artmıştır.
Yaz aylarında hızlanan gıda yıllık enflasyonu bu dönemde sınırlı bir oranda gerileyerek yüksek seviyesini korumuştur. Temel mal yıllık enflasyonu dayanıklı tüketim mallarında bir önceki yıldaki yüksek bazın da etkisiyle yavaşlamıştır."
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