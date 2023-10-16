Son dakika... Konut satışları eylülde sert düştü

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

Konut satışı, Eylül 2023

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN OLDU

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve uüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı, Eylül 2023

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 azalarak 2 bin 930 oldu.

Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Eylül 2023

RUSYA İLK SIRADA YER ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.