Son dakika... Kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvede
Kripto para birimi Bitcoin, 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Kripto para birimi Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Bitocin, 66 bin 100 dolarla tarihi zirveyi gördü.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onaylamasının arından ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.
Bitcoin bu yıl 14 Nisan'da 64,895.22 dolar ile zirveye ulaşmıştı. Geçtiğimiz gece ise 64,499 seviyesine kadar yükselmişti.
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