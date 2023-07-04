Son Dakika...Bakan Vedat Işıkhan'dan memur maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:12

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:25

Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranına ilişkin "Sözümüzü tutacağız" diyerek "5 Temmuz Çarşamba günü enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Biz de bununla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÖNCE... "

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli" ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz" diye konuştu.