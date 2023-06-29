Son Dakika: Erdoğan memur maaşı düzenlemesiyle ilgili takvim verdi
Son dakika haberleri... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Erdoğan "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak" dedi. Erdoğan memur maaşlarıyla ilgili düzenlemenin bayram sonrası Meclis'e sunulacağını da açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katıldı. Burada konuşan Erdoğan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Erdoğan "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan aynı zamanda "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.
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