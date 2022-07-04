Son Dakika: Memur zammı belli oldu! İşte en düşük memur maaşı

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:00
<p>Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklanmıştı.</p> <p>Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmişti.</p>

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklanmıştı.

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmişti.

<p>TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı.</p> <p>Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.</p>

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

<p>TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklandı.</p> <p>Açıklanan verilerle 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Bu enflasyon oranı memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıdı.</p>

TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklandı.

Açıklanan verilerle 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Bu enflasyon oranı memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıdı.

<p>Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.</p> <p>Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.</p>

Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

<p>SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.</p>

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

<p>Böylece, en düşük memur maaşı <strong>6 bin 341 TL</strong> iken <strong>8 bin 984 TL</strong>’ye çıktı. En düşük emekli memur aylığı <strong>4 bin 289 TL</strong> iken <strong>6 bin</strong> liranın üzerine yükseldi.</p>

Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL’ye çıktı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

<p>Memur ve emekli zammını bayramdan önce alacak.</p>

Memur ve emekli zammını bayramdan önce alacak.

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