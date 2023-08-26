Son dakika... Memur zammı için kritik toplantı başladı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:31

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

7. dönem kamu toplu sözleşmesinde Hakem Kurulu ilk toplantısı başladı.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Çalışmalarına bugün başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

Hakem Kurulu'nun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

KURULDA YER ALAN İSİMLER

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

İKTİDARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.