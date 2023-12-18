Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ekimde yüzde 86 arttı! Ortalama konut fiyatı 3 milyon TL'yi geçti

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:37

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

Eylül ayında yıllık artış yüzde 89,2 olarak kaydedilmişti. Aylık artış da ekimde yüzde 3,83 oldu. Böylelikle aylık bazda 5 ayın en düşük artışı görüldü.

AYLIK YÜZDE 3,8 ARTTI

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ ARTIŞ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 74,4, 101,5 ve 80,1 oranlarında artış gösterdi.