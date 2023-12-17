Türkiye zirveyi 'yine' kimseye kaptırmadı! Konut fiyatlarında acı tablo

Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:46

Güncelleme: 17.12.2023 - 14:46

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin konut fiyatlarında yıllık artış oranları belli oldu.

45 ülkenin bulunduğu raporda Türkiye, Konut Fiyat Endeksi'ndeki (KFE) artışta zirvede yer aldı.

OECD verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi Türkiye'de 505 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'yi, Konut Fiyat Endeksi raporunda; 174 puanla Macaristan, 170 puanla Litvanya, 167 puanla Slovenya ve 162 seviyesinden Polonya takip etti.

Housing Rent Price Index



Türkiye????: 505

Hungary????: 174

Lithuania????: 170

Slovenia????: 167

Poland????: 162

Estonia????: 160

Iceland????: 150

Chile????: 145

USA????: 142

Colombia????: 133

Mexico????: 124

UK????: 120

Germany????: 113

Korea????: 108

France????: 105

Greece????: 100

Japan????: 99@OECD pic.twitter.com/9gUKVGiYyN — Informal Economy (@EconomyInformal) December 16, 2023

YILLIK BAZDA YÜZDE 89 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi ise verileri eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 89,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9'luk artış görüldü.