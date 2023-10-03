Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, TBMM'de sunum yaptı: Zam ve enflasyon itirafı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:59

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:22

Yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemi 'ekonomi' oldu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi.

Erkan, milletvekillerine Türkiye'nin para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel ekonominin etkileri gibi konularda bilgi verdi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, sanayiye yönelik elektrik ve doğalgaz zamlarının da yıllık enflasyonu artıracağını söyledi.

Ayrıca akaryakıt fiyatlarının enflasyonda risk unsuru olmayı sürdüreceği konusunda uyardı.

Gaye Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz.

POLİTİKA FAİZİ VURGUSU

Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.

Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız.

Politika faizinde gerçekleştirdiğimiz kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağlanmıştır.

KKM'DE SON DURUM

Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir.

Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz.

Kur korumalı mevduat gerilerken rezervlerde artış sağlanması, Türk lirasına sağlıklı geçişin başladığına işaret ediyor.

Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece-gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz.

ZAMLAR ENFLASYONU ARTIRACAK

Akaryakıt fiyatları, fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk olusturuyor. AkaryakIt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk. Sanayiye yönelik elektrik ve doğalgaz zamlari yıllık enflasyonu artıracak.

Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte.

Merkez Bankası rezervleri 4 ayda 27 milyar dolar artarak 125,5 milyar dolar seviyesine yükseldi."