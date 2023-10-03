Merkez Bankası açıkladı...Reel kesim döviz açığı temmuzda azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyon açığı temmuzda 79.3 milyar dolara geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:10
Merkez Bankası açıkladı...Reel kesim döviz açığı temmuzda azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Haziran 2023 dönemine göre 3.6 milyar dolar azalarak 79.3 milyar dolar oldu.

Varlıklar 3.15 milyar dolar artarken, yükümlülükler 449 milyon dolar azaldı.

Bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 2.78 milyar dolar, 416 milyon dolar ve 243 milyon dolar artarken, menkul kıymetler 288 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 3.15 milyar dolar arttı.


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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz Temmuz

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