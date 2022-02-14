Son dakika: Merkez Bankası taşınıyor... İşte yeni adres

Merkez Bankası, çalışanlarına Haziran-Eylül döneminde İstanbul Finans Merkezi'ne taşınacaklarına ilişkin yazı gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:45
Son dakika: Merkez Bankası taşınıyor... İşte yeni adres
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taşınıyor. Sözcü'nün haberine göre; banka, Cuma günü çalışanlarına gönderdiği eposta ile Haziran-Eylül döneminde İstanbul Finans Merkezi'ne taşınılacağını duyurdu.

NAKİLLER 2 YIL ÖNCE BAŞLADI

TCMB Başkanı Kavcıoğlu Haziran 2022’de İFM’ye taşınmayı planladığını geçen yıl söylemişti. TCMB İstanbul Ümraniye’deki binasına birimlerini nakletmeye yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı.

Yaklaşık 300 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan, İFM projesi; TCMB, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi kamu bankaları, SPK ve BBDK gibi kamu kurumları ile T.A.O., Enisler ve İş GYO A.Ş. gibi kurumların da yer alması planlanıyor.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler