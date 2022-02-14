Son dakika: Merkez Bankası taşınıyor... İşte yeni adres

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taşınıyor. Sözcü'nün haberine göre; banka, Cuma günü çalışanlarına gönderdiği eposta ile Haziran-Eylül döneminde İstanbul Finans Merkezi'ne taşınılacağını duyurdu.

NAKİLLER 2 YIL ÖNCE BAŞLADI

TCMB Başkanı Kavcıoğlu Haziran 2022’de İFM’ye taşınmayı planladığını geçen yıl söylemişti. TCMB İstanbul Ümraniye’deki binasına birimlerini nakletmeye yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı.

Yaklaşık 300 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan, İFM projesi; TCMB, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi kamu bankaları, SPK ve BBDK gibi kamu kurumları ile T.A.O., Enisler ve İş GYO A.Ş. gibi kurumların da yer alması planlanıyor.