Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçıya sunduğu kredi imkanında döviz mevduatlarından TL'ye dönüşüm şartı getirdi.
TCMB, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle reeskont kredisi kullanımı için döviz mevduatlarından TL'ye dönüş zorunluluğu getirdi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yapılan değişiklikle yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranacağını belirtti.
ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması zorunlu hale getirildi.
REZERVLERE KATKISININ ARTMASI BEKLENİYOR
Reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısı 2021 yılında 21,1 milyar dolar olmuştu. TCMB'nin Para ve Kur Politikası yıllık sunumunda ise, reeskont kredileri kanalıyla 2022 yılında 16,6
milyar doların TCMB net rezervlerine gireceğinin kesinleşmiş olduğu, 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 yılında rezervlere sağlanacak katkının 2021 yılına kıyasla daha fazla gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmişti.
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