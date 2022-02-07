Londra toplantısında dikkat çeken Merkez Bankası ayrıntısı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:06

Nebati, Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye ekonomisinin yatırımcılar için avantajlarının neler olduğu paylaşılacak. Aynı zamanda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Nebati, daha önce Londra ziyaretiyle ilgili, “İzlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız” demişti.

Toplantıya, Merkez Bankası’ndan hiçbir yetkilinin davet edilmemiş olması ise dikkat çekti.

Konuyu Halk TV'de, 'Nebati’nin Londra toplantılarında Merkez Bankası neden yok?' başlıklı yazısıyla köşesine taşıyan Barış Soydan, ''Adam Hazine ve Maliye Bakanı, başka kim konuşacak?' diyenler olabilir. Oysa bugüne kadar ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla buluştuğu toplantılara Merkez Bankası yöneticileri mutlaka katılırdı. Hatırlayalım…'' diyerek şu ifadelere yer verdi:

''2016 yılında darbe girişimi sonrasında yüzlerce uluslararası yatırımcıyla yapılan telekonferansa dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılmıştı. 2018'de Londra’da gerçekleştirilen kritik toplantıya da yine Mehmet Şimşek ile Murat Çetinkaya katılmışlardı.

IMF ile Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına da bugüne kadar hep ilgili bakan ve Merkez Bankası Başkanı katılırdı.

Bu seferki de, 2016 yılındaki gibi çok kritik bir toplantı. Çünkü Nebati, "Yeni ekonomik modeli" anlatacaklarını söylüyor. Bu denli kapsamlı bir gündem maddesi varsa uluslararası yatırımcılar mutlaka Merkez Bankası ve para politikası hakkında bilgi edinmek isterler.

Londra’daki toplantılarda yabancı yatırımcılara yeni modelin para politikasını kim anlatacak? Hazine ve Maliye Bakanı mı?

Nureddin Nebati, yukarıda anlattığım teamülü bitirerek adeta şu mesajı vermek istiyor: “Yeni ekonomik modelde sizin alıştığınız bildiğiniz klasik Merkez Bankası yok. Para politikası bizim modelimizin herhangi bir parçası ve siyasetin emrinde...”

Nebati’nin “Bundan sonra faiz artırımı olmayacağını söyleyeceğiz” demesi bunun somut göstergesi değil mi?

Londra toplantılarının Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk’in sahibi olduğu küçük bir banka tarafından düzenlenmesi de garip. Eskiden yabancı küresel bankalar böyle toplantılarda düzenleyici olmak için birbirleriyle yarışırdı. Şimdi kala kala Dome'a kaldı.

Dome’un ortaklarından Ferit Şahenk, bankalarla yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmasına rağmen borçlarını ödemekte zorlanan, ikinci kez yapılandırmaya gitmek zorunda kalan başarısız bir işadamı görüntüsünde. Saray’ın Hüsnü Özyeğin’den ne kadar hoşlandığı da tartışmalı...

Nereden nereye… Çok yazık.''