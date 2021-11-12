Son dakika... Merkez Bankası'nın dolar/TL tahmini belli oldu: 12 ay sonrası endişe verici...

12 Kasım 2021 Cuma, 10:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı. Anketin sonuçlarına göre; ekim ayında 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98'e yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki ankette 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLER ŞİMDİDEN AŞILDI

Enflasyon, Kasım ayındaki yıl sonu beklentisinin üzerinde olurken dolar/TL kuru da bugün 9,98 ile tarihi zirveyi gördü.

