Son dakika... Merkez Bankası'nın dolar/TL tahmini belli oldu: 12 ay sonrası endişe verici...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e yükseldi. Anket sonucuna göre 12 ay sonrasının kur beklentisi ise endişe verici düzeyde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı. Anketin sonuçlarına göre; ekim ayında 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98'e yükseldi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki ankette 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.
BEKLENTİLER ŞİMDİDEN AŞILDI
Enflasyon, Kasım ayındaki yıl sonu beklentisinin üzerinde olurken dolar/TL kuru da bugün 9,98 ile tarihi zirveyi gördü.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- TCMB'nin hamlesinin arkasında ne var?