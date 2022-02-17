Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Son dakika haberi: Dolar/TL yatay seyrini sürdürürken piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.
Küresel piyasalar da ise, Fed'in faizleri beklendiği kadar hızlı yükseltmeyeceği yönünde işaretlere karşın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı piyasaları etkilemeye devam ediyor.
DOLARDA SON DURUM
Bugün saat 14.00'de açıklanacak TCMB'nin faiz kararı öncesi İstanbul serbest piyasada 13,5840 liradan alınan dolar 13,5860 liradan satılıyor. 15,4230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4660 lira olmuştu.
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