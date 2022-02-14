Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin
Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu hafta politika faizini açıklayacak. TCMB'nin faiz kararı öncesi Reuters anketine katılan 20 kurumdan dikkat çeken tahmin geldi.
Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü perşembe günü saat 14.00'da sonuçları açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.
Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer alıyor.
2021'DE TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI
Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.
İNDİRİMLER OCAK AYINDA DURDU
TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri ocak ayında durdurdu. Yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.
ENFLASYON ZİRVE YAPACAK
TÜFE, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak yüzde 48.7'ye yükseldi. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun mayısta yüzde 55 civarında zirve yapabileceğini bekliyorlar.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirtti.
GOLDMAN SACHS, SABİT TUTULMASINI BEKLİYOR
Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.
Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi.
Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.
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