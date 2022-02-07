Son dakika: Motorine bu gece büyük zam geliyor; benzin zammı da yolda

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:30

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar durmak bilmiyor. Sözcü gazetesinin akaryakıt sektörü kaynaklarından aktardığına göre; motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselecek.

Sektör kaynakları, benzine de yarın zam beklendiğini aktardı.



