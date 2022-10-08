Son Dakika... Motorine büyük zam yolda, tarih verildi

08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:26

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.