Son Dakika: Motorine gelen zamlar sonrasında benzine indirim bekleniyor
Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine 1.04 TL indirim geliyor.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Motorine 87 kuruşluk zam dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
NTV'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatında ise 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1.04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.17 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.32 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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