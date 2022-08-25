Son Dakika: Motorine yine zam geldi!

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:03

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 87 kuruşluk zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.