Son Dakika: Motorine bir zam daha geliyor
Motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geldi. Bu geceden itibaren bir zam daha bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 90 kuruş zam gelecek.
Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti.
Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.
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