Son Dakika: Motorine indirim geldi
Litresi 29 liraya kadar çıkan motorine 58 kuruşluk bir indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 22.50 TL'den satılıyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 58 kuruşluk bir indirim gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
NTV'nin haberine göre, bir önceki gün de motorin fiyatlarında 82 kuruşluk indirim uygulanmıştı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.
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