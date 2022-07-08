Son Dakika: Motorine zam geldi!
Dün gece indirim gelen motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.
09.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
NTV'nin haberine göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,37'ye yükseldi.
Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.
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