Son Dakika: Motorine zam geliyor

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:12

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.

NTV'nin haberine göre; Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,61 liradan satılıyor.