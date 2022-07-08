Son Dakika: Motorine zam geliyor
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.
NTV'nin haberine göre; Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,61 liradan satılıyor.
Video Haberler
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu