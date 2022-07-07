Son Dakika: Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:40

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

NTV'nin haberine göre, indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.