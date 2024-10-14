Son Dakika... Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
Son dakika haberi... Nobel Ekonomi Ödülü ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu'na verildi.
Nobel Ekonomi Ödülü ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.
ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden MIT'de öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü Türk isim oldu. Öncesinde Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü, Prof. Dr. Aziz Sancar ise Nobel Tıp Ödülüne layık görülmüştü.
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