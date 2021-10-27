Son dakika... Paribu çöktü mü?
Son dakika gelişmesi... Kripto para borsası Paribu'ya erişim sıkıntısı yaşadığını belirten kullanıcılar, şikayetlerini sosyal medyada dile getirdi. Paribu, yaşanan sıkıntı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Son dakika... Kripto para borsası Paribu çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları, dün akşam saatlerinde Paribu'ya erişimde sıkıntı yaşadıklarını aktaran paylaşımlarda bulundu. Kullanıcılar, Paribu'ya giriş yapmak istediğinde hatayla karşılaştıklarını ifade etti.
Paribu'da dün akşam yaşanan aksaklıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Paribu destek hesabından en son şu paylaşım yapılmıştı: "24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece 02.00-02.30 arasında Paribu altyapısında planlı bir bakım çalışması yapılacaktır. Planlı bakım çalışması esnasında transfer işlemleri bekletilecek, alım satım işlemleri ise kapalı olacaktır."
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