Son dakika... Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (5 Kasım 2021)

05 Kasım 2021 Cuma, 09:12

Dünyanın başlıca merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikalarından kaçınmasının ardından dünya borsaları yeni rekorlar gördüğü yükseliş trendine devam etti. Ancak Çin hisse piyasasındaki düşüş Asya borsalarını aşağı çekti.

Dolar, sterlin karşısında güçlü kazanımlar elde etti. Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) dün gerçekleşen toplantıda faizleri yükseltmek yerine sabit tutması ve yatırımcıları şaşırtmasının ardından gerilemişti.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK VERİDE

Dolar, Fed'in faiz oranlarını artırma takvimini hızlandırabilecek ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde başlıca para birimleri karşısında haftalık bazda art arda ikinci defa kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda istihdam verileri yakından takip ediliyor.

SERT DALGALANMALAR YAŞANIYOR

Dolar/TL, enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası (Fed) kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili söylentilerin etkisiyle bu hafta her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı.

Fed bu hafta beklendiği gibi varlık alımlarını bu aydan itibaren her ay 15 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlayacağını açıkladı.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

Hükümet ise enflasyonun yurttaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğal gaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlamaya devam ediyor. Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da yurttaşın enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret başta olmak üzere "gerekli hassasiyeti" göstereceklerini belirtiyor. Elvan "yüksek döviz kuru" hedeflemesi yönündeki söylemlerin doğru olmadığını da söyledi.

Birçok bankacı ise TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

Dolar/TL bu sabah 08.50'de 9.7000/9.7200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.2079/11.2319, sepet bazında TL 10.4539/10.4760 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün günü 409/414 baz puandan tamamladı.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.