Son dakika... Piyasalarda tüm gözler saat 10.00'da

03 Kasım 2021 Çarşamba, 08:21

Sigara ve yakıt fiyatlarına gelen zam ve TL'deki devam eden değer kaybı etkisi ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ekim'de aylık bazda %2.76, yıllık ise %20.4 ile Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Reuters'ın 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Ekim ayı için yıllık enflasyon tahminleri %19.3 ila %21.1 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise %1.9 ila %3.4 bandında yer alıyor.

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu Mayıs'ta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle %16.59'a düşmüştü. Ardından enflasyon, Eylül ayında %19.58'e yükselerek politika faizini aşmış Mart 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Gıda fiyatlarının yüksek seyrin devam etmesi, enerji ve sigara fiyatlarına yapılan zamlar ve TL'nin devam eden değer kaybının sektörler geneline yayılmış olan gecikmeli etkileri enflasyonu yükseltici etki yapmaya devam ediyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Ekim ayında sigara fiyatlarına yapılan zammın enflasyona %0.5-0.7 civarında etkisi oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın devletin vergi gelirlerinden feragat etmesiyle tüketiciye yansıtılmadığı eşel mobil sistemindeki kamu desteğinin bu ay içinde tükenmesinin ardından motorin, benzin ve otogazda fiyat artışları tümüyle pompa fiyatlarına da yansımaya başladı.

Geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini keskin şekilde yukarı revize etti. TCMB yükselen enflasyona rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

Toplantıda açıklama yapan Başkan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının durmayacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de bir önceki aya göre %3.29 artış kaydetti, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %20.76 arttı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Ekim'de bir önceki aya göre %1.45 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 10,000 TL'yi aştığını açıkladı.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini aralıksız her veri sonrası yukarı revize ediyor.

Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin büyük çoğunluğu TCMB'nin kısa süre önce yukarı güncellediği %18.4 tahmininin üzerinde bulunuyor. Yıl sonu enflasyon için 14 kurumun medyanı %19.25 seviyesinde oluşurken tahminler ile %17.4 ila %20.5 arasında değişiyor.

Goldman Sachs yayımladığı araştırma notunda, "Son birkaç ayda çekirdek enflasyon nispeten daha ılımlı... TL'deki son değer kaybının ardından yeniden yükseleceğini düşünüyoruz. Gıda fiyatları, yeniden açılma etkisi, yükselen enerji fiyatları ve küresel enflasyon etkileri sebebiyle yukarı yönlü riskler görüyoruz" denildi.

Yüksek çekirdek, gıda ve yakıt fiyatları sebebiyle enflasyonun Ekim ayında %20.6 seviyesine çıkacağını tahmin eden Goldman Sachs aynı zamanda enflasyonla mücadele politikasındaki değişim sebebiyle enflasyonda önemli yukarı yönlü riskler öngördüğünü belirtti.

TÜİK, Ekim ayı enflasyon verisini 3 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.