Son dakika... Rekabet Kurumu düğmeye bastı: Ferreo'ya soruşturma
Rekabet Kurumu tarafından Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumu, İtalyan gıda tekeli Ferrero ve iştiraklerinin fındık pazarında üretim, alım, kırım ve ihracat aşamasında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği dair bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma kararı verdi.
Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırmanın Rekabet Kurulunca karara bağlandığı belirtildi.
Buna göre ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurumu tarafından, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-50/734-M sayı ile karar verildi.
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