Son Dakika... SGK çalışanlarına EYT mesaisi zammı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:33

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:36

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.

SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.