Son Dakika... SGK çalışanlarına EYT mesaisi zammı

Son dakika haberleri... EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay geçerli olmak üzere 3 bin TL'ye kadar ödenen fazla mesai ücreti 6 bin TL'nin üzerine çıkarılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:33
Son Dakika... SGK çalışanlarına EYT mesaisi zammı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.

SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. 

 


SGK EYT mesai mesai ücreti

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