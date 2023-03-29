Son Dakika... SGK çalışanlarına EYT mesaisi zammı
Son dakika haberleri... EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay geçerli olmak üzere 3 bin TL'ye kadar ödenen fazla mesai ücreti 6 bin TL'nin üzerine çıkarılacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.
Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.
SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2.2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.
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