Son Dakika... SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:21
Son Dakika... SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.

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SGK Son dakika bayram ikramiyesi

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