Son Dakika... SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.
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