Son Dakika... SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:21

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödeneceğini duyurdu.



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