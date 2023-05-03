SGK uzmanı Özgür Erdursun olması gereken emekli ve memur zam oranını açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:41

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:44

TÜİK'e göre nisanda tüketici enflasyonu aylık yüzde 2.39, yıllık yüzde 43.68 oldu. ENAG'a göre ise nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 4.86, yıllık yüzde 105.19 oranında arttı.

Özgür Erdursun, ENAG enflasyonu verilerine göre memura, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması gereken zammı sosyal medya hesabından açıkladı.

Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:

"Nisan ayı TÜİK enflasyonu yüzde 2.29 ENAG enflasyonu ise yüzde 4.86, Mayıs, Haziran ayı TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz’da ortalama yüzde 22.85 zam(enflasyon farkı) verilir… ENAG’a göre ise yüzde 43.61 zam verilmesi gerekir!"