Son Dakika: Sosyal konut projesine başvuru sayısı belli oldu

Son dakika gelişmesi... "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 17:57
Son Dakika: Sosyal konut projesine başvuru sayısı belli oldu
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"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.

 

Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.


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