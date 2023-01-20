Son Dakika... Tarih verildi: Borç yapılandırma paketi yolda
Son dakika haberi... Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak.
Yeni bir borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paket, önümüzdeki hafta başında kabine toplantısında değerlendirilecek.
Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre; vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI
Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.
Yapılandırma paketi pazartesi günü kabinede masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.
Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.
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