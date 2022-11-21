Son Dakika: Tarımsal girdi enflasyonunda rekor
Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, tarımsal girdi fiyatları eylülde yıllık yüzde 138.15 artışla rekor tazeledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı.
Buna göre, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.90, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 91.85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97.41 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2.89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2.91 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95.12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145.02 artış gerçekleşti.
GÜBREYE YÜZDE 226.63 ZAM
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 38.73 ile veteriner harcamaları ve yüzde 66,12 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 226.63 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 193.88 ile enerji ve yağlar oldu.
EN YÜKSEK ARTIŞ TOHUMDA
Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,27 ile hayvan yemi ve yüzde 0,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 6,62 ile enerji ve yağlar oldu.
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