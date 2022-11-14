TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi aylık bazda düştü
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artarak 210 bin 77 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6.5 yükselişle 1 milyar 719 milyon adede çıktı. Fakat üretim, aylık bazda yüzde 2.7 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde 210 bin 77 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarken aylık bazda yüzde 2,7 azaldı.
Türkiye'de eylülde 1 milyar 719 milyon 515 bin tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 6,5 ve aylık yüzde 2,1 artış kayıtlara geçti.
HİNDİ ETİ ÜRETİMİ DE ARTTI
Eylülde 114 milyon 798 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı eylül 2021'e kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.
Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 21,1 artarak 5 bin 433 tona yükseldi.
Ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8, hindi eti üretimi yüzde 12,1, tavuk eti üretimi yüzde 10,4 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,8 artış kaydetti.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama