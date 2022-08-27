Son Dakika: Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı

Ticari mevduatlar ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 00:39
Son Dakika: Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı
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Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı.


TMSF sigorta Resmi Gazete

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