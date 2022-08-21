Son Dakika: TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntıları tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 11:29
Son Dakika: TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntıları tarih belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' diyerek duyuruda bulundu.

Türkiye genelinde başlayacak sosyal konut hamlesinin ayrıntıları 13 Eylül'de açıklanacak.  

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldi. 

Kurum, Twitter paylaşımında ''Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' dedi. 

 


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