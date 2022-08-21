Son Dakika: TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntıları tarih belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' diyerek duyuruda bulundu.
Türkiye genelinde başlayacak sosyal konut hamlesinin ayrıntıları 13 Eylül'de açıklanacak.
Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldi.
Kurum, Twitter paylaşımında ''Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' dedi.
Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 21, 2022
Yüzyılın sosyal konut projesinde
tarih ???? 13 EYLÜL!
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. pic.twitter.com/eqUCpm3RSP
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