Son Dakika: TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntıları tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' diyerek duyuruda bulundu.

Türkiye genelinde başlayacak sosyal konut hamlesinin ayrıntıları 13 Eylül'de açıklanacak.

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldi.

Kurum, Twitter paylaşımında ''Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' dedi.

Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.



Yüzyılın sosyal konut projesinde

tarih ???? 13 EYLÜL!



Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. pic.twitter.com/eqUCpm3RSP